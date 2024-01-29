عبد المجيد القوبنطيني : سأقدم ترشحي لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم

وقالت الجامعة في بلاغها إن هذا القرار يأتي "نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الأول من كاس افريقيا للأمم ولعدم تحقيق الأهداف المتفق عليها". وأضافت أنه "تقرر تكليف كل من المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي بقيادة المنتخب إلى حين تعيين مدرب جديد".وتابعت الجامعة أنه "سيتم تكوين لجنة سيعلن عن تركيبتها في أقرب الآجال تضم ممثلا عن ودادية المدربين التونسيين وبعض الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة لاقتراح المدرب الوطني الجديد".وكان المنتخب التونسي خرج من الدور الأول لكاس افريقيا للأمم الجارية حاليا بكوت ديفوار بعد حلوله في المركز الرابع والاخير ضمن المجموعة الخامسة بعد خسارته أمام ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية وتعادله مع مالي 1-1 في الجولة الثانية ومع جنوب افريقيا صفر-صفر في الجولة الثالثة.وكان المدرب جلال القادري أعلن انسحابه من تدريب المنتخب التونسي مباشرة بعد إنتهاء مباراة الجولة الثالثة أمام جنوب افريقيا مبينا في تصريح تلفزي، أنّ عقد الأهداف الذي يربطه بالجامعة التونسية لكرة القدم ينص على بلوغ الدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم وهو ما لم يتحقق.وقال إن المباراة أمام جنوب افريقيا هي الأخيرة له على رأس منتخب "نسور قرطاج" مشيرا إلى أنّه يتحمل المسؤولية الكاملة في إنسحاب المنتخب من الدور الأول للمرة الأولى منذ نسخة 2013 بجنوب افريقيا.