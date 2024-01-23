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على مرأى التلاميذ.. معلّمة تتعرّض للعنف الشديد داخل مدرسة بنابل

صورة توضيحية
Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 10:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تعرّضت معلمة بالمدرسة الإبتدائية ابن خلدون بنابل، أمس الإثنين، إلى الاعتداء بالعنف الشديد داخل القسم، على مرأى التلاميذ، من طرف وليّة أحدهم، كما تعرّضت أيضا إلى السب والشتم والإهانة من طرف الأب، وفق ما أكّده الكاتب العام للتعليم الأساسي بنابل، محمد عبد اللطيف.

وأفاد عبد اللطيف، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّه تم نقل المعلّمة المتضرّرة إلى المستشفى من قبل أعوان الحماية المدنية، علمًا وأنّ المربّية لم تكن قادرة على النهوض، مشيرًا إلى أنه "تم إيقاف المعتدين من طرف الأمن".

...

وذكر عبد اللّطيف، أن "إحدى المربّيات تعرّضت مؤخرا إلى الصفع من طرف تلميذها المرسم بالسنة السادسة بمدرسة الحبيب ثامر بنابل"، مُطالبًا "بتفعيل القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة والمتكرّرة".

الجوهرة


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