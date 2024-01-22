النيابة تصدر قرارا في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين

أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين.

على خلفية اتهامه بارتكاب تهم ديوانية ومصرفية .



هذا وتقرر احالته يوم 25 جانفي الجاري أمام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته



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وللاشارة فقد قضت الداىرة الجناحية مكرر بالحكم ببطلان إجراءات التتبع في حق شرف الدين في قضية مماثلة بعد تقديمه ما يفيد بإتمام اجراءات الصلح مع الديوانة التونسية .

