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محكمة التعقيب ترفض شكلا تعقيب هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 10:23 قراءة: 0 د, 38 ث
      
باب نات - قضت محكمة التعقيب بالرفض شكلا في طلب هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري المتعلق بتعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة القضية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سماع اطراف أخرى على علاقة بالملف وايضا لعدم احالة متهمين اخرين على الدائرة الجنائية من بينهم رئيس الموساد الاسرائيلي ورئيس الحكومة الاسرائيلية..

وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة ملف قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب.

...

وتشمل قائمة المتهمين في قضية اغتيال الزواري 11 متّهما من بينهم محالون بحالة سراح واخرين بحالة فرار بين تونسيين وأجانب.

وتجدر الاشارة الى أن الزواري اغتيل امام منزله بصفاقس بالرصاص ووجهت أصابع الاتهام الى جهاز الموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال


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