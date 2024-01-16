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منوبة : يروّج المخدّرات ويخفيها بكرسيه المتحرك ...

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 17:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من محاصرة وإيقاف شاب كان يستغل كرسيه المتحرك في إخفاء المخدرات لترويجها ونفر ثاني لبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة مفادها اندماج نفرين أحدهما مُقعد في ترويج الأقراص المخدّرة بجهة الدندان.

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بإنطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة وقع القبض على المظنون فيه الأول بحوزته 188 قرص مخدّر "تيميستا وباركيزول" مخفية داخل كرسيه المتحرك.

بالتحرّي مع المعني تبيّن وأنه يتزوّد بالأقراص المحجوزة من نفر آخر، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل الأخير أين عُثر على 113 قرص مخدّر.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمعني وإدارج الثاني بالتفتيش والأبحاث متواصلة.


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