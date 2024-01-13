من بين عناصرها محامية : تفاصبل الاطاحة بوفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بمحيط وداخل المؤسسات التربوية.

تمكّنت امس الوحدات المركزية بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 12/01/2024 من تفكيك شبكة مختصّة في الإتجار بالمواد المخدّرة تنشط بولايات تونس الكبرى، إحدى أطرافها محامية، أين تم حجز 30 صفيحة بنية اللّون يشتبه من كونها مادة "القنب الهندي" (زطلة) تزن حوالي 3 كلغ.

و سيّارة تستغل في نقل وترويج المواد المخدرة لترويجها بمحيط المؤسسات التربوية...



ووفق بلاغ الإدارة العامّة للحرس الوطني قدّرت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 125 ألف دينارا من العملة التونسية.



...





هذا وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01، أذن للوحدة المتعهدة بالبحث، بالإحتفاظ بالمحامية وشريكها من أجل " المسك والحيازة والنقل والعرض لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنية الإتجار".

