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نجل غازي الشواشي: والدي دخل في حالة عزلة ووضعه الصحي متردي

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 08:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد إلياس الشواشي، ابن غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج émission impossible، على إي أف أم، أن الوضع الصحي لغازي الشواشي متردي ومنذ 18 ديسمبر الفارط دخل في عزلة وأصبح رافضا لمقابلة المحامين والعائلة أيضا.

وبين إلياس الشواشي، أنه بعد قرار التمديد بإيقافه قرر والده عدم الخروج من غرفته واختار العزلة تنديدا بالمظلمة التي يتعرض لها، وفق تعبيره.

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وأشار إلى أن هناك تقصير من إدارة السجون بالنسبة للحالات الاستعجالية للمساجين بينهم والده، معتبرا أن غازي الشواشي أراد الذهاب إلى المستشفى للقيام بالأشعة المقطعية على الرقبة لأنه يعاني من بعض الآلام على مستوى الظهر والرقبة حيث طلب منهم توفير سيارة إسعاف أو سيارة عادية للذهاب بها ولكن لم يتم توفيرها لذلك قرر عدم تناول الدواء ورفض الخروج من الغرفة.


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