العجمي الوريمي: تغيير إسم النهضة وارد

أكد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في تدوينة نشرها على فيسبوك إن تغيير إسم النهضة وارد، وأن ذلك طرح داخل لجنة الإعداد المضموني، لافتا إلى أن ذلك لا يحتاج إلى إستفتاء داخلي إلا في صورة وجود أكثر من إسم بديل عن إسم الحزب الحالي آنذاك يمكن القيام بسبر آراء لمعرفة أي الأسماء يحظى بأكثر قبول وتأييد.



كما أضاف أنه لا يستبعد تغيير إسم مجلس الشورى باسم المجلس الوطني، قائلا إنها فكرة طرحت قبل المؤتمر التاسع ولم يتم التركيز عليها أو تفعيلها لكنها تبدو اليوم أكثر تلاؤما مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية،وفق ما جاء في نص التدوينة.





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