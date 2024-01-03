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دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي تتخذ قرارا في حق المغني سواغ مان

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 20:51 قراءة: 0 د, 28 ث
      
احالت اليوم دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مغني الراب" سواغ مان" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال.
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وللاشارة فأن سواغ مان غادر البلاد بعد أن افرج عنه في قضية تبييض اموال بعد انتهاء العقوبة ليتصدر في حقه لاحقا احكام ب20 سنة مع النفاذ العاجل في قضايا تحيل...


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