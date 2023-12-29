ألفة الحامدي: 'هذا ما سأفعله عندما أصبح رئيسة للجمهورية'

أفادت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ألفة الحامدي، يوم الخميس، بأنّ "لديها مجموعة من الإجراءات ستقوم بها عندما تُصبح رئيسة للجمهوريّة".



وقالت الحامدي، خلال حلولها ضيفة على اذاعة الجوهرة، إنّها "ستعفو عن المساجين في قضايا المخدّرات والشيكات عندما تُصبح رئيسة للجمهورية، مضيفة بالقول: "لازم التوانسة يخرجوا مالحبس.. التوانسة موش مجرّمة". وبيّنت الحامدي أنّ "هناك عقوبات بديلة عن السجن تتمثّل في القيام بأعمال زراعيّة، أوالعمل للصالح العام، إلى جانب إعتماد السوار الإلكتروني"، مُعربة عن "رغبتها في غلق بعض السجون في تونس".





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وبخصوص المساجين في قضايا الشيكات، قالت الحامدي إنّ "المنظومة المالية في تونس تنظر للشعب التونسي كمتحيّلين وتعاقب شعبا كاملاً بسبب فئة قليلة متحيّلة"، مُشدّدة على أنّ "هذه المنظومة يجب أن تصبح دامجة للشعب التونس ككلّ". وأضافت ضيفة بوليتيكا أنّها "تهدف إلى خلاص ديون التونسيين المعنيين بقضايا الشيكات من خلال تمويل من الخارج بشرط أن يتعهّد السجناء بعد الخروج من السجن بخلاص ديونه على مدّة معيّنة".

أخبار ذات صلة: الفة الحامدي تنشر برنامجها السياسي والاقتصادي وتعلن عن حكومتها برئاسة لطفي المرايحي...

وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اعلنت عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.



وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...

وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.

كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.

وبخصوص المساجين في قضايا الشيكات، قالت الحامدي إنّ "المنظومة المالية في تونس تنظر للشعب التونسي كمتحيّلين وتعاقب شعبا كاملاً بسبب فئة قليلة متحيّلة"، مُشدّدة على أنّ "هذه المنظومة يجب أن تصبح دامجة للشعب التونس ككلّ". وأضافت ضيفة بوليتيكا أنّها "تهدف إلى خلاص ديون التونسيين المعنيين بقضايا الشيكات من خلال تمويل من الخارج بشرط أن يتعهّد السجناء بعد الخروج من السجن بخلاص ديونه على مدّة معيّنة".وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اعلنت عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.