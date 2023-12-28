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الفة الحامدي تنشر برنامجها السياسي والاقتصادي وتعلن عن حكومتها برئاسة لطفي المرايحي

Publié le Jeudi 28 Decembre 2023 - 07:55 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.

وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...
وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.
...

كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.


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