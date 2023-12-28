المكي: " ارفض التنمر والسخرية على برنامج الفة الحامدي الانتخابي واقتراحي لوزارة النقل سابق لأوانه"‎

قال وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انه يرفض التنمر والسخرية من برنامج الفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة التي قدمت برنامجها للانتخابات الرئاسية.وبشان توليه وزارة النقل وفق التشكيلة الحكومية المفترضة قال المكي " التشكيلة الحكومية أمر سابق لأوانه " مضيفا " لا يمكن الحديث عن هذه الأمور في ظل الوضع السياسي الحالي".وتابع " الدفاع عن الحريات والاجسام الوسيطة وتنظيم المقاومة القانونية والمدنية هو الهدف الأساسي اليوم وقد نجحنا وفق الانتخابات الأخيرة".

وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اعلنت عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.