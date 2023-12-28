Babnet

المكي: " ارفض التنمر والسخرية على برنامج الفة الحامدي الانتخابي واقتراحي لوزارة النقل سابق لأوانه"‎

Publié le Jeudi 28 Decembre 2023 - 10:54 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انه يرفض التنمر والسخرية من برنامج الفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة التي قدمت برنامجها للانتخابات الرئاسية.
وبشان توليه وزارة النقل وفق التشكيلة الحكومية المفترضة قال المكي " التشكيلة الحكومية أمر سابق لأوانه " مضيفا " لا يمكن الحديث عن هذه الأمور في ظل الوضع السياسي الحالي".
وتابع " الدفاع عن الحريات والاجسام الوسيطة وتنظيم المقاومة القانونية والمدنية هو الهدف الأساسي اليوم وقد نجحنا وفق الانتخابات الأخيرة".
أخبار ذات صلة:
الفة الحامدي تنشر برنامجها السياسي والاقتصادي وتعلن عن حكومتها برئاسة لطفي المرايحي...

...

وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اعلنت عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.

وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...
وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.
كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.

الفيديو دقيقة: 1.30


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279480


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 12:05 Tunis
All Radio in One    
*.*.*