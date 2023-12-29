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مرصد رقابة: إحالة وزير شؤون اجتماعية سابق على أنظار القضاء

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 12:36 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعلن مرصد رقابة في بلاغ أصدره يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، عن إحالة الوزير السابق محمد الطرابلسي و المسؤول السابق عبد القادر المهذبي على أنظار العدالة في قضية فساد إداري إثر شكاية تقدم بها المرصد ضدهما.

وحسب البلاغ، قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 "إحالة وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية".
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وذلك على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين بسفارات تونسية بالخارج للسنوات 2017 و2018-2019.


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