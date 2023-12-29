مرصد رقابة: إحالة وزير شؤون اجتماعية سابق على أنظار القضاء

وحسب البلاغ، قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 "إحالة وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية".