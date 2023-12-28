رياض جراد: ايواء ألفة الحامدي في الرازي أصبح ضرورة قصوى واذا استوجب الأمر يعملو قسم باسمها‎

قال الخميس 28 ديسمبر، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد تعليقا على نشر فة الحامدي لبرنامجها انه يجب تذكير التوانسة أن الحامدي تعرْفت في تونس بعد ما جابوها الخوانجية من امريكيا بقفة الشهائد الوهمية وعينوها على رأس التونيسار.



واعتبر جراد ان نشر الفة الحامدي لبرنامجها الانتخابي وقائمة الحكومة التي ستعمل معها في حال فوزها بالرئاسة دعابة ساذجة وسخيفة.

وقال جراد ان نفس الجهات والاشخاص الي جابوها لتونس هوما الي ياقفو وراها ويدبرو عليها لانو ما نعتقدش انه يخفى عليها انه بمقاضى الدستور لا يمكنها الترشح للرئاسة.



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وتابع مستنكرا " الحامدي أصبحت بالفعل تشكل خطرا على نفسها وندعو عائلتها الي الحجر عليها لان ايواءها في الرازي أصبح ضرورة قصوى وكان لزم يعملو قسم باسمها".

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وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اعلنت عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.

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وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...

وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.

كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.



وتابع مستنكرا " الحامدي أصبحت بالفعل تشكل خطرا على نفسها وندعو عائلتها الي الحجر عليها لان ايواءها في الرازي أصبح ضرورة قصوى وكان لزم يعملو قسم باسمها".وكانت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اعلنت عن برنامجها السياسي والاقتصادي في الانتخابات الرئاسة المقبلة حيث أعلنت عن حكومة يتولى فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري لطفي المرايحي رئاستها.وأكدت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها ستحافظ على دستور 2022 مع القيام بتعديلات ...وشددت في البرنامج على العفو عن كل المساجين غير المرتكبين لجرائم خطيرة و تعويض العقوبة السجنية بعقوبة الأشغال لفائدة المجتمع والعفو في الملفات الاقتصادية.كما قررت إعادة العمل ببرنامج الدعم ومنع رفعه التدريجي.