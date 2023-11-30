Babnet

عماد الحمامي: عبير موسي بدات بالكوسيلة في البرلمان وبعد مشات لقصر قرطاج لكن 25 جويلية اتي لوضع حد لهذه المهازل

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 20:14 قراءة: 0 د, 38 ث
      
عبّر الخميس 30 نوفمبر، الناشط السياسي عماد الحمامي عن تعاطفه مع رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي وعائلتها وانتقد في المقابل ممارساتها وٱخرها ذهابها الي قصر قرطاج معتبرا انهه أمر غير مقبول.

وقال الحمامي " ما نقلش انو مواطن او رئيسة متع حزب تمشي لقصر قرطاج بالطريقة هاكي مشيرا الي ان عبير موسي متعودة على تلك الممارسات.

...

وصرّح بأن عبير موسي "بدات بالكوسيلة في مجلس النواب وبعد احتلت منصة رئاسة مجلس النواب وبعد ولينا نطبلو ونزمروا وبعد مشات لقصر قرطاج ولو كان الي عملتو عبير امام قصر قرطاج تعدى راو تو عندنا اعتصام غادي وناس تشعل في الشمع وراو صاير كيما صاير في شارع خير الدين لكن 25 جويلية اتى لوضع حد لهذه المهازل".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277996


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*