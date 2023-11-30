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هذا ما قرره القطب المالي في حق ابن مدير الأمن الرئاسي سابقا

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثل اليوم الخميس 30نوفمبر 2023 في حالة سراح ابن مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت باتهامه بارتكاب شبهات فساد مالي ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلباته المدنية ،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة ،فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل.


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