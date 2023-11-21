اتخذ المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA المجتمع في كندا يومي 16 و 17 نوفمبر 2023 قرار بمنع تونس من تنظيم أي تظاهرة رياضية إقليمية أو قارية أو دولية وعدم رفع العلم التونسي في التظاهرات الاقليمية و القارية و الدولية بسبب عدم امتثالها لمعايير القانون الدولي لمكافحة المنشطات.
وكالة مكافحة المنشطات تمنع تونس من تنظيم التظاهرات الرياضية
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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 | 7 جمادي الأول 1445
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