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وكالة مكافحة المنشطات تمنع تونس من تنظيم التظاهرات الرياضية

Publié le Mardi 21 Novembre 2023 - 06:28 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اتخذ المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA المجتمع في كندا يومي 16 و 17 نوفمبر 2023 قرار بمنع تونس من تنظيم أي تظاهرة رياضية إقليمية أو قارية أو دولية وعدم رفع العلم التونسي في التظاهرات الاقليمية و القارية و الدولية بسبب عدم امتثالها لمعايير القانون الدولي لمكافحة المنشطات.



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