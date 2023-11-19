سوسة.. الاحتفاظ برجل وزوجته تورطا في ترويج المخدرات

اعلنت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم أن الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عـــروس/ إدارة الشؤون العدليّة، ضبطت شخصا محـــلّ 19 منشور تفتيش وتم الاحتفاظ به رفقة زوجته، لضلوعهما في ترويج المخدرات مع حجز 19 ألف دينار متأتّيــــة من تجارة المخدّرات.



وجاء ذلك اثر توفر معلومات بشان ضلوع ذي شبهة محــل 19 منشور تفتيش لفائدة محاكم القضاء والوحدات الأمنيـّـة بولاية سوسة، في ترويج المخدّرات رفقة عدد من أفراد عائلته وذلك بولاية سوسة.

وتنقّلت دوريات تابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس معززة بوحدات عملياتيّة مركزيّا وجهويّا إلى الجهـــة وتمّ ضبط المعني رفقة زوجته مع حجز الآتـــي:



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₋ 19 ألف و 385 دينار متأتيّة من عائدات الاتجار بالمخدرات.

₋ قطع من مخدّري "القنب الهندي" و"الكوكايين".

₋ ســلاح أبيض.

وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بالمعني وزوجتة لأجل جرائم نقل وحيازة المخدّرات والاتجار فيــها، في انتظار إحالته على مصادر التفتيش.