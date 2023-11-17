هذا ما قرره القطب المالي في حق ابن الطبيب الخاص لبن علي

نظرت أمس الخميس 16 نوفمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تعلق بشبهات فساد مالي شملت الابحاث فيها ابن الطبيب الخاص لبن علي ،وقد تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية 2023 /2024 فقررت تأجيل القضية لجلسة 14 جانفي المقبل.



وللتذكير فقد اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة بعد استنطاق المظنون فيه في قضية اتهم فيها بيبع تجهيزات طبية لفائدة قسم القلب بمستشفى الرابطة بها اخلالات، بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى لعدم توفر قرائن الأدانة .



تابعونا على ڤوڤل للأخبار