بعد تهديدهم بمقاطعة الدروس والامتحانات، وزارة التربية تؤكد الترفيع في أجور الاساتذة النواب الي ألف وخمسمائة دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية ‎

قال الخميس 16 نوفمبر، مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية محمد القزوني ان الوزارة لن تتخلى عن المتعاقدين النواب من معلمين واساتذة وتعتبرهم ثروة وطنية حسب تصريحه.



وأفاد محمد القزوني بأنه تم اقرار الترفيع في أجور الاساتذة النواب بداية من سبتمبر الي 1250 وسيبلغ في سبتمبر 2024 1500 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية.





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وشدد مدير عام الموارد البشرية على ان السنة القادمة ستكون سنة استيعاب النواب وادماجهم بعد الاتفاق مع الهياكل المتدخلة وعلى رأسها وزارة المالية.



تجدر الاشارة الي ان منسق عام الاساتذة النواب اكد أن وزارة التربية لم تستجب لمطالب الاساتذة ولم تقم بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وأعلن عن اعتزام الاساتذة النواب مقاطعة الدروس والامتحانات بداية من يوم الاثنين المقبل

وشدد مدير عام الموارد البشرية على ان السنة القادمة ستكون سنة استيعاب النواب وادماجهم بعد الاتفاق مع الهياكل المتدخلة وعلى رأسها وزارة المالية.تجدر الاشارة الي ان منسق عام الاساتذة النواب اكد أن وزارة التربية لم تستجب لمطالب الاساتذة ولم تقم بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وأعلن عن اعتزام الاساتذة النواب مقاطعة الدروس والامتحانات بداية من يوم الاثنين المقبل