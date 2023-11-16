على خلفية فرار 5 عناصر ارهابية :11 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعوان واطارات بالسجون والتمديد في فترة الاحتفاظ ل7 اخرين

اصدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 11 عونا وإطارا بالسجون والإصلاح ،كما قرر ايضا تأجيل استنطاق 7 آخرين مع التمديد في الاحتفاظ بهم لدى الوحدة الأمنية المتعهدة بالبحث، وذلك على خلفية فرار فرار 5مساجين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية.

يذكر ان الإرهابيين الخمس تم القبض عليهم واعادتهم السجن وقد تقرر أمس اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار