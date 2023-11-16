عريضة في البرلمان لسحب الثقة من ابراهيم بودربالة ‎

أعلن الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية حسام بن أحمد لدى تدخله الأربعاء ببرنامج في 60 دقيقة ان لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فرضت نفسها لان المناخ داخل قصر باردو لم يعد ملائما للعمل بالنسبة لكثير من النواب .

وأضاف المصدر ذاته أن حراك 25 جويلية يتبنى هذه اللائحة التي يجري اعدادها من قبل توافق يضم عددا من أعضاء المجلس لافتا الى أن عديد النواب قالوا ان التعامل مع بودربالة أصبح صعبا .



وأفاد بن أحمد أن أكثر من 50 نائب رفضوا اليوم قرار مكتب المجلس المتعلق بارجاء التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع الى أجل غير مسمى وسيعقدون اليوم الخميس ندوة صحفية للحديث عن علاقتهم برئيس البرلمان .



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ولفت الى أنه سيجري عرض لائحة سحب الثقة بعد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 فيما يريد عديد النواب تنقيح النظام الداخلي للبرلمان بما يسمح بالتداول على رئاسته كل سنة ، وفق قوله .



وكان مكتب البرلمان قرّر يوم الأربعاء تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.



ولفت الى أنه سيجري عرض لائحة سحب الثقة بعد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 فيما يريد عديد النواب تنقيح النظام الداخلي للبرلمان بما يسمح بالتداول على رئاسته كل سنة ، وفق قوله .وكان مكتب البرلمان قرّر يوم الأربعاء تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.