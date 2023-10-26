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رجل الأعمال شفيق جراية وشيخ مدينة تونس الاسبق أمام القطب المالي

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
مثل صباح اليوم الخميس 26 اكتوبر 2023 رجل الأعمال شفيق جراية أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة كمتهم في قضية فساد مالي تتعلق بتمكينه من تشييد طابق اضافي بإحدى بناياته بالبحيرة دون احترام الإجراءات القانوية المعمول بها.

وبالمنادة على بقية المتهمين لم يحضر كل من رفيق عوالي وعباس محسن رئيس بلدية تونس الاسبق، في حين أضيف مضمون وفاة في حق الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

...

وقد طالب محامو شفيق جراية بتأخير النظر في القضية لإتمام اجراءات الصلح الجزائي.

،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة، لتقرر الدائرة تأجيل القضية لجلسة نوفمبر المقبل .


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