فرانس 24 - اتخذ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس قرارا بحظر "المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".



ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.





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وقالت الوزارة إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي المظاهرات ومثيري الشغب".



وكانت حركة حماس دعت هذا الأسبوع إلى احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي غدا الجمعة لدعم الفلسطينيين وسط الحرب الدائرة بينها وبين إسرائيل.