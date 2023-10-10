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قاضي سابق امام الدائرة الجنائية

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 10:59 قراءة: 0 د, 45 ث
      
باشرت أمس الإثنين 9 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف فساد واستيلاءات بشركات مصادرة تابعة لاسرة بن علي شملت الابحاث فيها خبير مالي وقاضي سابق اوكلت له مهمة متصرف قضائي على تلك الشركة...

وبالمناداة على المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة كما لم يحضر المتهم الثاني وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل .

...

وللتذكير فان القاضي المتهم سبق وان حوكم بعامين سجنا اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اكدت فيها ان القاضي المذكور منزّل بحسابه 800 الف دينار موضحة ان تلك الاموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية من محامي متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية ينوب فيها المحامي المذكور …

وقد حوكم المحامي بعام سجنا ابتدائيا وبعامين سجنا في حق القاضي…


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