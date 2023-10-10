في حقه حكم ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل... "سواغ مان" مجددا أمام القضاء

باشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ، النظر في ملف قضية تعلق بتبييض الاموال شملت الابحاث فيه مغني الراب سواغ مان.

ولم يحضر المتهم ،وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.



وللاشارة فقد اصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارا "بالنقض والإحالة" بخصوص الحكم الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق مغني الراب" سواغ مان" من أجل تهمة تبييض الأموال.



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وقد تم نشر القضية مجددا أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر في شأنه بهيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.



وكان "سواغ مان" قد تم ايداعه السجن على ذمة قضية تبييض الأموال وحوكم ابتدائيا بخمسة أعوام سجنا قبل أن يستأنف الحكم وتفرج عنه الدائرة الاستئنافية بضمان مالي في مرحلة أولى قبل أن تقضي لاحقا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتّهم.



كما اصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بقضايا الفساد المالي التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في 20 قضية تقدم بها عدد من الأشخاص جلّهم أجانب وأساسا فرنسيين ضد مغني الراب " سواغ مان" وذلك من أجل التحيل بالحكم عليه ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.

وقد تم نشر القضية مجددا أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر في شأنه بهيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.وكان "سواغ مان" قد تم ايداعه السجن على ذمة قضية تبييض الأموال وحوكم ابتدائيا بخمسة أعوام سجنا قبل أن يستأنف الحكم وتفرج عنه الدائرة الاستئنافية بضمان مالي في مرحلة أولى قبل أن تقضي لاحقا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتّهم.كما اصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بقضايا الفساد المالي التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في 20 قضية تقدم بها عدد من الأشخاص جلّهم أجانب وأساسا فرنسيين ضد مغني الراب " سواغ مان" وذلك من أجل التحيل بالحكم عليه ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.