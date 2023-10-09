Babnet

رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل وزارية حول الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 17:46 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاثنين 09 أكتوبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع وزاري حول الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024، الذي شمل تطوّر الوضع الاقتصادي ونسق تنفيذ الإصلاحات والأولويات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي وتدفع نسق الاستثمار إلى جانب تعزيز العمل التنموي وتحسين الاداء الاقتصادي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274716


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:22
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-20
29°-21
30°-21
30°-22
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*