أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاثنين 09 أكتوبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع وزاري حول الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024، الذي شمل تطوّر الوضع الاقتصادي ونسق تنفيذ الإصلاحات والأولويات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي وتدفع نسق الاستثمار إلى جانب تعزيز العمل التنموي وتحسين الاداء الاقتصادي.
رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل وزارية حول الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024
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الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
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