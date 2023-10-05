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فيديو اليوم: موظف بالستاغ يعلن الدخول في اضراب جوع ويقيد نفسه بالسلاسل احتجاجا على "الفساد وسيطرة النقابة على الادارة‎

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 17:04 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الخميس 5 أكتوبر، موظف بالستاغ في قفصة "جلال خدومي" الدخول في اضراب جوع وحشي وأقدم على تقييد نفسه بالسلاسل احتجاجا على الفساد وسيطرة النقابة على الادارة.

وقال الخدومي ان مطلبه الوحيد "ترجع الادارة للدولة" مشددا على ان جميع الخدمات التابعة للستاغ في قفصة معطلة بسبب سيطرة النقابة.
وأشار الي ان الستاغ بقفصة لديها ديون لدى الخواص من شركات ومصانع تجاوزت 30 مليار في حين يتم قطع الكهرباء على المواطنين الذين لم يتمكنوا من خلاص فواتيرهم.
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