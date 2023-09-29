رئيس فرع المحامين بتونس: لم تصلنا أية وثيقة تؤكد إثارة التتبعات ضد المحامية اسلام حمزة

أفاد العروسي زقير رئيس فرع المحامين بتونس لبرنامج émission impossibleعلى راديو إي أف أم، أن الفرع لم يتلق أية وثيقة من الوكيل العام تفيد بإثارة التتبعات ضد المحامية وعضو هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة، اسلام حمزة.في سياق متصل قال زقير إنه تم منذ سبتمبر 2020 إلى غاية أوت 2023، إثارة 330 قضية ضد المحامين في قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن الغاية من ذلك إضعاف سلك المحاماة.