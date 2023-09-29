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قضيّة التآمر: هيئة الدّفاع عن الموقوفين تتقدم بطلب رسمي لسماع 6 سفراء وديبلوماسيّين

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 09:11 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قالت دليلة مصدق عضو هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة التآمر على أمن الدولة أن الهيئة تقدمت بطلب رسمي لسماع 6 سفراء وديبلوماسيّين ... فيديو



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