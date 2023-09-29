قضيّة التآمر: هيئة الدّفاع عن الموقوفين تتقدم بطلب رسمي لسماع 6 سفراء وديبلوماسيّين
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الجمعة 29 سبتمبر 2023 | 14 ربيع الأول 1445
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