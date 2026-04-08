النجم الساحلي يبلغ نهائي بطولة الكرة الطائرة

نجح النجم الساحلي في حجز بطاقة العبور إلى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، إثر فوزه مساء الأربعاء على مولدية بوسالم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في إطار الجولة الثالثة من سلسلة نصف النهائي.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-22، 23-25، 25-23، 28-26، في مباراة احتضنتها قاعة مساكن.


تفوق كامل في سلسلة نصف النهائي

وبهذا الانتصار، أنهى فريق جوهرة الساحل السلسلة لصالحه بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات، بعد أن كان قد فاز في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية بنتيجتي 3-1 و3-0 على التوالي.


منافس منتظر من قمة الترجي والصفاقسي

وسيلاقي النجم الساحلي في الدور النهائي المتأهل من المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، التي تجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي.

وكان الترجي الرياضي قد تقدم في السلسلة بنتيجة 2-0 بعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 في كلتا المواجهتين، فيما تتواصل منافسات الجولة الثالثة بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس.

نظام التأهل

ويعتمد نظام نصف النهائي على سلسلة من المباريات، يتأهل في ختامها إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات.
