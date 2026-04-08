النجم الساحلي يبلغ نهائي بطولة الكرة الطائرة

تفوق كامل في سلسلة نصف النهائي



منافس منتظر من قمة الترجي والصفاقسي



نظام التأهل



نجح النجم الساحلي في حجز بطاقة العبور إلى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، إثر فوزه مساء الأربعاء على مولدية بوسالم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في إطار الجولة الثالثة من سلسلة نصف النهائي.وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:، في مباراة احتضنتها قاعة مساكن.وبهذا الانتصار، أنهى فريق جوهرة الساحل السلسلة لصالحه بنتيجةفي مجموع المباريات، بعد أن كان قد فاز في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية بنتيجتيعلى التوالي.وسيلاقي النجم الساحلي في الدور النهائي المتأهل من المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، التي تجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي.وكان الترجي الرياضي قد تقدم في السلسلة بنتيجةبعد فوزه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجةفي كلتا المواجهتين، فيما تتواصل منافسات الجولة الثالثة بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس.ويعتمد نظام نصف النهائي على سلسلة من المباريات، يتأهل في ختامها إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق