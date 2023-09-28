مراد الزغيدي لحاتم الطرابلسي " انت لا تحب الحياة..."

علق الإعلامي مراد الزغيدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام على تدوينة اللاعب السابق والمحلل في قنوات بيين سبورتس الرافضة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.وقال الزغيدي " حاتم الطرابلسي ككل السلفيين لا يحب الحياة".وتابع " هؤلاء قلة قليلة في المجتمع التونسي رغم أن التدين يفترض حب الله والرسول".***

*حبُ النبي ليست حلوى توزع، ولا رقص ودروشة تُسَمَّع!*

*إنما اتباعٌ لا ابتداع والتزام حقٍ لا اصطناع.*

*أسعد الله قلوبكم باتباع سنة نبيكم*

خرج أبو بكر صبيحة الإثنين 12ربيع الأول وقال:..فإن محمد قد مات!💦

فأظلمت الدنيا على المسلمين.

على ما تحتفلون!!💧

وكان حاتم الطرابلسي كتب تدوينتين هاجم فيها اجواء الاحتفال بمولد سيد الانام محمد ﷺ حيث كتب :