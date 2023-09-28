مراد الزغيدي لحاتم الطرابلسي " انت لا تحب الحياة..."

علق الإعلامي مراد الزغيدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام على تدوينة اللاعب السابق والمحلل في قنوات بيين سبورتس الرافضة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وقال الزغيدي " حاتم الطرابلسي ككل السلفيين لا يحب الحياة".
وتابع " هؤلاء قلة قليلة في المجتمع التونسي رغم أن التدين يفترض حب الله والرسول".
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وقال الزغيدي " حاتم الطرابلسي ككل السلفيين لا يحب الحياة".
وتابع " هؤلاء قلة قليلة في المجتمع التونسي رغم أن التدين يفترض حب الله والرسول".
وكان حاتم الطرابلسي كتب تدوينتين هاجم فيها اجواء الاحتفال بمولد سيد الانام محمد ﷺ حيث كتب :
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