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مراد الزغيدي لحاتم الطرابلسي " انت لا تحب الحياة..."

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 10:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
علق الإعلامي مراد الزغيدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام على تدوينة اللاعب السابق والمحلل في قنوات بيين سبورتس الرافضة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وقال الزغيدي " حاتم الطرابلسي ككل السلفيين لا يحب الحياة".
وتابع " هؤلاء قلة قليلة في المجتمع التونسي رغم أن التدين يفترض حب الله والرسول".
***
...


وكان حاتم الطرابلسي كتب تدوينتين هاجم فيها اجواء الاحتفال بمولد سيد الانام محمد ﷺ حيث كتب :

*حبُ النبي ليست حلوى توزع، ولا رقص ودروشة تُسَمَّع!*
*إنما اتباعٌ لا ابتداع والتزام حقٍ لا اصطناع.*
*أسعد الله قلوبكم باتباع سنة نبيكم*




خرج أبو بكر صبيحة الإثنين 12ربيع الأول وقال:..فإن محمد قد مات!💦
فأظلمت الدنيا على المسلمين.
على ما تحتفلون!!💧




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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 274005

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 28 Septembre 2023 à 11h 55m |           
نوّر الله طريقنا و طريقكم يا حاتم.


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