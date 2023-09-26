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شملت الأبحاث فيها الغنوشي وإطارات سابقة بالداخلية: القضاء يتخذ قرارا في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت أمس وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التخلّي عن القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف "بالجهاز السّرّي" لحركة النهضة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرا لكون الملف"يحمل صبغة إرهابية" .

وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة كان متعهدا بملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، وسبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن على ذمة البحث، في حق كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.


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