زياد الهاني يتحدث عن حادثة هزت مشاعره في ثكنة العوينة

قال الإعلامي زياد الهاني أنه يشعر بالفخر والارتياح والتقدير لمؤسسة الحرس الوطني لمعاملتها الانسانية للمواطنين وذلك اثر حادثة إنسانية حصلت أمامه في ثكنة العوينة من قبل فرقة مكافحة الإرهاب وذلك بعد التحقيق مع 7 أشخاص بينهم مسنون وعجائز.كان بينهم مرضى ...وأشاد الهاني بأحد احد الأعوان الذي طالب بشراء الأكل للمسنين كما منحهم مالا للعودة الى منطقتهم في جنوب البلاد... فيديو