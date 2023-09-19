نجيب الدزيري: " من اطلقوا تسمية اعصار "دانيال" هم من يريدون تخريب تونس"‎

قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اصل تسمية "إعصار دنيال" وارتباط ذلك بالحركة الصهيونية ليس اعتباطيا.

وأضاف " الاعصار دانيال اطلق من جانب إسرائيل التي تمتلك مرصدا متقدما للاعاصير والكوارث الطبيعية" في الشرق الأوسط.

وتابع الدزيري " من أطلقوا تسمية اعصار دانيال هم الصهانية يريدون تخريب تونس والتلميح بانها ستنهار اقتصاديا".





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الفيديو الدقيقة 5



الفيديو الدقيقة 5