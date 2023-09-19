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نجيب الدزيري: " من اطلقوا تسمية اعصار "دانيال" هم من يريدون تخريب تونس"‎

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 09:32 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن اصل تسمية "إعصار دنيال" وارتباط ذلك بالحركة الصهيونية ليس اعتباطيا.
وأضاف " الاعصار دانيال اطلق من جانب إسرائيل التي تمتلك مرصدا متقدما للاعاصير والكوارث الطبيعية" في الشرق الأوسط.
وتابع الدزيري " من أطلقوا تسمية اعصار دانيال هم الصهانية يريدون تخريب تونس والتلميح بانها ستنهار اقتصاديا".

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