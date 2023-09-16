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بوبكر عكاشة: من كتبوا عني واتهموني بالتمعش هم 'فشلة وأوساخ' يحاولون تلطيخي..

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 15:49 قراءة: 1 د, 36 ث
      
افاد الإعلامي بوبكر بن عكاشة في حوار على موزاييك اليوم السبت إنه صمت طيلة 10 سنوات أمام حملات الثلب والتشهير التي طالته.
وأضاف قررت اليوم الخروج عن صمتي والتوضيح لاني نظيف ولم ارتكب اي شيئ مخل".

وقال الإشاعات تطالني طيلة 10 سنوات بما فيها التقرب من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد مضيفا "تعرضت للثلب وللتشهير، واليوم لم يعد ممكنا أن أصمت أمام هذه الحملات وأريد التوضيح للجميع".
...


وقال '' تم اتّهامي بأنني تابع يوسف الشاهد وأمتلك مفاتيح السجن في 2016وهذا تجني.
وأضاف " ان تتهمني بأنني كنت بوق الشاهد هذا تقييم وأنت حر لأنه رأيك وأحترمه أما اتّهامي بالتمعش فهذا يتطلب إثباتات وأدلة.
وتابع " أنا لم أستفد من أي شيء من أي نظام كان ومن كتبوا عني واتهموني بالتمعش هم فشلة وأوساخ يحاولون تلطيخي واليوم لن اسكت.
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لا أملك حسابا بالبنك التونسي الفلاحي..

وأكد بوبكر بن عكاشة أنه لا يملك أي حساب بنكي في البنك التونسي الفلاحي مثلما تم الترويج لذلك، وأنه لم يطلع على الملف الذي تطرق له رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الصحفي الذي تحصل على 16 مليون دينار دون ضمانات.

وأضاف '' أملك أرضا فلاحية زرعت فيها حب الملوك بجبل برقو، وهي أرض جدّي ووالدي ومن يرغب في التثبت له ذلك.. وما يتم تداوله حول امتلاكي لـ'سانية حب ملوك' موجّه للتصدير فهذا لا أساس له من الصحة، لأنني لم أصدر أي حبة وأبيع منتوجي في سوق الجملة ببئر القصعة..''

كما قال '' لا يمكن أن تحاسبني على 'الشطارة' وأنا ناجح وهناك من يحسدني على ذلك.. ومن يتحدث عن إشاعات مماثلة هو أغبى من الحمار .. ولن أسامح كل من كتب كلمة أساءت لي ولمهنتي ولعائلتي ولشرفي وكل من ظلمني إلا من اعتذر مني .. وقلة قليلة من الصحفيين أثاروا المسألة على فيسبوك ''وركبوا على الحدث'' ولن أسامحهم..''



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 273355

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 16 Septembre 2023 à 16h 34m |           
يقول بوبكر بن عكاشة "ان تتهمني بأنني كنت بوق الشاهد هذا تقييم وأنت حر لأنه رأيك وأحترمه"
فهو لا ينفي التهمة وربما يعتبرها شرف
ويوضح "أنا لم أستفد من أي شيء من أي نظام كان"
ثم يضيف من يتحدث عن إشاعات مماثلة هو أغبى من الحمار .."
لكن الأغبى من الحمار فعلا هو من يكون بوقا للشاهد دون ان يستفيد شيئا


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