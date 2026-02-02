Babnet   Latest update 23:13 Tunis

ألفة المرواني: مقترح قانون يمنع إنهاء عقد الكراء قبل ثلاث سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698115e9f35784.77900163_gihqojmnlkefp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 22:22
      
أكدت النائبة ألفة المرواني، اليوم الاثنين 2 فيفري، أهمية المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، معتبرة أنها تهدف إلى توفير سكن لائق يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن وضمان التوازن بين حقوق المكري والمكتري.

وأوضحت المرواني أن المبادرة جاءت في ظل وجود ممارسات تمسّ بالاستقرار الأسري، مشيرة إلى حالات يُطلب فيها من العائلات مغادرة المساكن في فترات حساسة، خاصة خلال السنة الدراسية.


وبيّنت في هذا الإطار أن مقترح القانون الجديد يمنع المالك من إنهاء عقد الكراء قبل مرور ثلاث سنوات، طالما أن المكتري ملتزم ببنود العقد، مؤكدة أن الهدف هو الحد من الإخلاءات التعسفية وضمان الحد الأدنى من الاستقرار السكني.


وينص الفصل 20 من المبادرة التشريعية على أنه:
«لا يجوز للمكري أن يطلب من المكتري، بالنسبة للعقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون، الخروج من المحل المعدّ للسكنى قبل مضي ثلاث سنوات».

ويُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال، بتاريخ 29 جانفي، مقترح القانون المتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، والذي تقدّمت به النائبة ألفة المرواني، إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه.
