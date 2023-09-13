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صورة اليوم من درنة: " حقائب وادوات مدرسية جرفتها السيول إلى البحر"

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 16:37 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة مؤلمة لحقائب وادوات مدرسية جرفتها سيول الفيضانات بسبب إعصار دانيال في درنة الليبية.
واثارت الصورة تعاطفا مع اطفال ليبيا الذين يستعدون لسنة دراسية جديدة.

وقتل الآلاف ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول التي ضربت مدنا في الشرق الليبي، وكانت الحصيلة الأكبر في مدينة درنة، وسط تقديرات بتشرّد 30 ألف شخص من هذه المدينة المنكوبة.
...


وقالت وكالة الأنباء الليبية إن عدد القتلى وصل إلى 5300 قتيل، بينما يقدر عدد المفقودين بالآلاف.

كما قال مسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين بعد السيول والفيضانات العارمة.

وأظهر مقطع فيديو بثته منصة محلية في مدينة درنة انتشار عدد كبير من الجثث في منطقة شيحا بالمدينة في انتظار التعرف على هوياتها.

كما بث سكان وناشطون مناشدات من داخل مقبرة المدينة لإرسال آليات حفر للتمكن من دفن الجثث.


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