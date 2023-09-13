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نقل رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي الي المستشفى ‎

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 15:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف الاربعاء 13 سبتمبر، مراد العبيدي، محامي رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي أن منوبه الذي دخل منذ يوم الجمعة الماضي في اضراب جوع تم نقله اول أمس الي المستشفى بعد اصابته بأزمة صحية باعتباره يعاني من مرض على مستوى الكلى.
وأفاد العبيدي بأنه وبعد الحاح فريق الدفاع رفع الونيسي أمس الثلاثاء اضراب الجوع وتناول الطعام والدواء مشيرا الي انه دخل في اضراب الجوع بسبب تعهيد فرقة مقاومة الارهاب بملف التسريبات.
وجدد محامي منذر الونيسي التأكيد على انه تم استعمال الذكاء الاصطناعي في علاقة بالتسريبات الصوتية مشيرا الي انه من الطبيعي ان اختبار البصمة الصوتية يتطابق مع صوت منوبه الا ان التقنيات المعتمدة لا يمكنها التوصل الي حقيقة وجود تلاعب وفبركة للمحادثة التي تم تسريبها باستعمال الذكاء الاصطناعي.


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