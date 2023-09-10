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المنتخب التونسي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره المصري وديا

Publié le Lundi 11 Septembre 2023 - 19:27 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اختتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، تحضيراته للمباراة الودية التي ستجمعه غدا الثلاثاء بنظيره المصري انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18 بتوقيت تونس) بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.
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وأجرت عناصر المنتخب التونسي وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي، حصة تدريبية أخيرة في ملعب الدفاع الجوي الذي سيحتضن المباراة، ارتكز خلالها العمل على بعض التطبيقات التي تهم التمركز في الوضعيات الدفاعية والهجومية اضافة الى الاهتمامات بالكرات الثابتة.
يذكر ان المنتخبين التونسي والمصري قد ضمنا تاهلهما الى كاس امم افريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار مطلع العام القادم.
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