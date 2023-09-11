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تاخير المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره المصري الى السادسة مساء (توقيت تونس)

Publié le Lundi 11 Septembre 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت الجامعة المصرية لكرة القدم تاخير انطلاق المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره المصري المقررة يوم غد الثلاثاء الى الساعة السادسة مساء (س18) بتوقيت تونس والتي سيحتضنها ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكانت المباراة مبرمجة على الساعة الخامسة بتوقيت تونس.
يذكر ان المنتخبين التونسي والمصري قد ضمنا تاهلهما الى كاس امم افريقيا التي ستقام بالكوت ديفوار مطلع العام القادم.

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