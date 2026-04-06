أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما

تجري الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين مناقشات حول بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وذلك وفقا لأربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات.وأشارت المصادر إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ 48 ساعة القادمة ضئيلة. إلا أن هذه المحاولة الأخيرة هي الفرصة الوحيدة لمنع تصعيد خطير في الحرب، قد يشمل شن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية، وردا على منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.ونقل الموقع عن المصادر تأكيدها أن عدة مقترحات قدمت لإيران لكنها لم ترد عليها بشكل إيجابي حتى الآن.ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات تجري بصورة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا.