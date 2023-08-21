الطيب راشد يرفض المثول امام التحقيق لهذا السبب

جلبت صباح اليوم الوحدات الأمنية الى المحكمة الابتدائية بتونس الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي تم عزله على خلفية اتهامه في قضايا فساد وذلك لاستنطاقه من قبل قاضي التحقيق كمتهم في قضية تعلقت باتهامه بحمل شخص على الشهادة زور و التهديد وقد رفض راشد استنطاقه نظرا لمروره بظرف صحي فتم تأجيل سماعه.



وللتذكير فان دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بسليانة ايدت مؤخرا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة القاضي بحفظ تهمة الاغتصاب المنسوبة إلى الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب الطيّب راشد، مع إنهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه .

الا انه يبقى موقوف على ذمة قضية اخرى تتعلق بحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور وتم تقديم مطلب للإفراج عنه لدى دائرة الاتّهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس ورفضته.



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