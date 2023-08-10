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غفران بينوس: تونس أولى من أمريكا بتكريم سعدية مصباح بجائزة في محاربة العنصرية

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 18:18 قراءة: 0 د, 29 ث
      
علقت الناشطة الحقوقية غفران بينوس خلال تدخلها في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، على تكريم التونسية سعدية مصباح بجائزة أفضل أبطال مكافحة العنصرية من قبل وزير الخارجية الأمريكي، على سنوات دفاعها على القضايا الحقوقية.
واستنكرت بينوس أن يكون هذا التكريم من أمريكا وليس من تونس باعتبار أن بلادنا سباقة في مقاومة العبودية ومناهضة العنصرية.
في المقابل اعتبرت بينوس إن هذا التكريم تحسين لصورة تونس أمام العالم.

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