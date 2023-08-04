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الحمامات: ضبط شابين بحوزتهما 23 طابع من مخدّر الـ'LSD'

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 11:24 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، عن ضبط شابين أمام ملهى ليلي بالحمامات بحوزتهما 23 طابع من مخدّر الـ'LSD' .

وبينت أنه خلال قيام الوحدات الأمنية التابعة لفرقة أمن الملاهي بياسمين الحمامات بدورية أمنية لصالح الأمن العام على مستوى أحد الملاهي الليلية بجهة الحمامات الجنوبية، تم الإشتباه في شابان (18 و 19 سنة) بانت عليهما علامات الريبة والإرتباك، بالتحري معهما وتفتيشهما عُثر لدى أحدهما على 23 طابع مخدّر نوع LSD.

...

فتتم الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل "المسك بنية الترويج لمادة مخدرة" والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات.


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