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تحجير السفر عن 12 اطارا ببنك عمومي

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 07:15 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تحجير السفر عن 12 اطارا سابقا وحاليا ببنك عمومي شملتهم الأبحاث في ملف القضية الموقوف على ذمتها المدير العام السابق للبنك المذكور ورجل اعمال والمتعلقة باسناد بنك عمومي لقروض ضخمة لفائدة رجال اعمال دون ضمانات.
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