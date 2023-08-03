قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تحجير السفر عن 12 اطارا سابقا وحاليا ببنك عمومي شملتهم الأبحاث في ملف القضية الموقوف على ذمتها المدير العام السابق للبنك المذكور ورجل اعمال والمتعلقة باسناد بنك عمومي لقروض ضخمة لفائدة رجال اعمال دون ضمانات.
تحجير السفر عن 12 اطارا ببنك عمومي
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