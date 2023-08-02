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النيابة تتخذ قرارا في حق أحمد رجيبة الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الإسكان

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 16:23 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الاذن بالاحتفاظ بالرئيس المدير العام الاسبق لبنك الاسكان أحمد رجيبة وذلك في قضية تعلقت باتهامه بالتصرف في ملفات قروض كبيرة منحت لرجال اعمال دون ضمانات حسب ما ورد في ملف قضية الحال.


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