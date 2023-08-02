قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الاذن بالاحتفاظ بالرئيس المدير العام الاسبق لبنك الاسكان أحمد رجيبة وذلك في قضية تعلقت باتهامه بالتصرف في ملفات قروض كبيرة منحت لرجال اعمال دون ضمانات حسب ما ورد في ملف قضية الحال.
النيابة تتخذ قرارا في حق أحمد رجيبة الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الإسكان
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الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
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