مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.



وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع القوانين والأوامر التالية:





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