بولبابه سالم : السلطة نجحت في تحجيم المنظمة النقابية

قال المحلل السياسي بولبابه سالم خلال حضوره برنامج صباح الديوان الذي تقدمه مريم بالقاضي على راديو ديوانFM تعقيبا على قرار نقابة التعليم الاساسي رفع حجب الأعداد ان نقابات التعليم دخلت معركة خاسرة منذ البداية لأن قبادة الاتحاد العام التونسي للشغل امضت على اتفاق 14 سبتمبر 2022 مع الحكومة و تعهدت بعدم المطالبة بالزيادة في الاجور خلال سنوات 2023/2024/2025 . و بالتالي فان نقابات التعليم خاضت معركة سياسية و ليست نقابية و الجميع يعلم خلاف وزير التربية محمد علي البوغديري مع قيادة المنظمة النقابية و المؤتمر الاستثنائي للاتحاد و مسألة التمديد .



و اضاف بولبابه سالم ان السلطة نجحت في تحجيم و تحييد المنظمة النقابية التي كانت تفرض مطالبها في السنوات الماضية .. و كان على نقابات التعليم الثانوي و الأساسي القيام بخطوة تلقائية الى الوراء تجنبا لاحراج آلاف المربين بوعود غير قابلة للتحقيق .. و قال ان المسؤولية النقابية تقتضي الاستقالة عند الفشل





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