منع شيماء عيسى والأزهر العكرمي من السفر والظهور في الأماكن العامّة

قرّرت دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تحجير السفر عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة بعد قرارها الإفراج عنهما فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، حسبما أفاد به موزاييك الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني.
وذكر الترخاني في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّه وإثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 جويلية الجاري والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وذكر الترخاني في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّه وإثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 جويلية الجاري والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وأضاف الترخاني أنّه وبتاريخ الجمعة 14 جويلية أصدرت دائرة الاتهام قرارها بتحجير السفر عن المتهمين الاثنين ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وأكّد الحبيب الترخاني أنه تم توجيه مراسلات رسمية الى السلط المعنية لتنفيذ هذه القرارات.
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