منع شيماء عيسى والأزهر العكرمي من السفر والظهور في الأماكن العامّة

وذكر الترخاني في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّه وإثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 جويلية الجاري والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.